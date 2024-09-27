Путин поздравил Первый канал с 25-летием начала международного вещания

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив АО "Первый канал. Всемирная сеть" с 25-летием с начала международного вещания.

"Сегодня АО "Первый канал. Всемирная сеть" - мощный медиаресурс с огромной аудиторией по всему миру: представителями разных национальностей, возрастов, увлечений", - говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил вклад коллектива в развитие отечественного цифрового вещания, подготовку кадров для телевидения и создание современных, качественных телепередач для подрастающего поколения.

Запуск программ Первого канала в Европе президент назвал важной и востребованной инициативой, отметив также, что в дальнейшем вещание на русском языке было распространено и на другие регионы планеты.

"Этот масштабный информационный, высокотехнологичный проект во многом состоялся благодаря профессионализму работников вашей компании, их творческому подходу к делу и верности традициям журналистики", - говорится в поздравлении главы государства. "Отрадно, что вы продолжаете активно участвовать в формировании глобальной информационной повестки, претворяете в жизнь перспективные идеи, которые находят отклик у партнеров и телезрителей", - указал Путин.

Он пожелал коллективу Первого канала успехов в работе и благополучия.

29 ноября 1994 года президент РФ Борис Ельцин подписал указ о создании "Общественного российского телевидения" (ОРТ). В тексте документа отмечалось, что канал создается "в целях развития независимого телевещания, обеспечения гарантий свободы слова и массовой информации". ОРТ начал вещание 1 апреля 1995 года. Летом 2002 года собрание акционеров ОАО "ОРТ" приняло решение о переименовании компании. С сентября 2002 года ОРТ получило название ОАО "Первый канал". С 1 октября 2003 года Первый канал осуществляет круглосуточное вещание на постоянной основе.