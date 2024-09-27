«Верил, что сможет выкарабкаться». Сын Романа Мадянова – об отце

Сын Романа Мадянова Роман рассказал, что в последние месяцы своей жизни актер с трудом ходил, но продолжал сниматься в фильмах.

Его слова передает Life со ссылкой на SHOT.

«Он всегда был оптимистичен: несмотря на ухудшение состояния, верил, что сможет выкарабкаться», — поделился Мадянов-младший.

По словам наследника артиста, звезда «Левиафана» до последнего водил машину — он признался, что актер «очень любил» свой автомобиль. Перед кончиной Роман Мадянов снялся с сыном в фильме, который стал дебютом в кино для наследника, а для актера оказался последним.

Своими воспоминаниями Мадянов-младший поделился на прощании с отцом. Оно проходит в подмосковном городе Бронницы. Актера похоронят на кладбище в селе Малахово Раменского городского округа Московской области.

Популярного актера не стало утром 25 сентября из-за рака легких. Ему диагностировали болезнь в 2020 году, а прогрессировать опухоль начала прошлой весной.

Мадянов снимался в таких проектах, как «След на земле», «Убойная сила», «Дальнобойщики», «Бедная Настя», «Дети Арбата», «Солдаты», «Жена генерала», «Три товарища», «Великая», «Шаляпин», «По щучьему велению», «Гардемарины 1787. Война» и других. Всего в его фильмографии более 200 работ.