В ФСБ рассказали, как украинские спецслужбы вербуют россиян

Люди, оставляющие эмоциональные комментарии в новостных пабликах и Telegram-каналах, попадают под прицел украинских спецслужб, вербующих агентов для проведения диверсий на территории России. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.

По словам представителя ведомства, под видом новостных сообществ и каналов, пишущих о ситуации в зоне спецоперации, иностранными спецслужбами проводится работа по отбору потенциальных кандидатов под вербовку. Они выбирают наиболее активных участников, которые эмоционально реагируют на «события». Сотрудник ФСБ отметил, что это одна из самых уязвимых категорий граждан, которые зачастую не способна отличить дезинформацию от правды и верит в любой украинский фейк.

После определенной идеологической и психологической обработки гражданин готов оказывать противнику любую помощь противнику, даже ценой проведения диверсий и наведения вражеских ударов по своей территории. Обманутые полагают, что таким образом помогают закончить конфликт.

«В действительности, человек становится непосредственно участником противоправной деятельности и будет нести наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сказал сотрудник ФСБ.

Ранее в Крыму силовики задержали двух агентов украинских спецслужб. Один из них, 45-летний житель Керчи, передавал координаты установки ПВО в городе, которая входит в систему защиты Крымского моста.