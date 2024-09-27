Россиянка снялась топлес на фоне гор Кавказа и разозлила дагестанцев

Российская блогерша и визажистка устроила съемку топлес на фоне гор Кавказа и вызвала гнев пользователей сети из Дагестана. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor.

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Туристка Кристина Новикова отдыхала в Кисловодске и оттуда поехала на экскурсию в Кабардино-Балкарию. Девушку сопровождал профессиональный фотограф, и у горы Тихтенген она решила сняться в одних трусах и прозрачной белой юбке поверх.

Россиянка опубликовала ролик в соцсетях и разозлила дагестанцев.

«Пользователи из республики перепутали кабардинские горы со своими и отругали Кристину в комментариях», — сказано в публикации.

В итоге девушка удалила провокационное видео.

Ранее турист из Казахстана нацарапал свое имя на стене здания в Помпеях и вызвал недовольство местных жителей. Теперь вандалу придется заплатить за нанесенный ущерб.