Депутаты попросят Минтранс снизить стоимость авиабилетов для детей

Практически ни одна авиакомпания в России не выполняет требования авиационных правил о скидках на перевозку детей. С просьбой исправить ситуацию депутаты обратятся в Минтранс, сообщила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По словам Буцкой, следует повысить доступность отдыха для больших семей. Депутат напомнила, что в 106-м пункте федеральных авиационных правил, принятых в 2007 году, записано, что одного ребенка до двух лет перевозят при внутренних перевозках бесплатно, а при международных — со скидкой 90 процентов от обычного тарифа. Для детей от двух до 12 лет скидка — 50 процентов.

«Возникает несколько вопросов — почему только один ребенок? Данные за 2022 год показывают, что в России родилось 30 тысяч двойняшек и 164 тройняшек, — сказала Татьяна Буцкая. — Почему эти семьи не могут перевозить своих детей бесплатно?»

Депутат уверена, что этот пункт правил должен быть пересмотрен.

При этом требования о скидках практически не выполняются, подчеркнула Буцкая. 50-процентную скидку детям от двух до 12 лет дает только одна российская авиакомпания, а самые популярные перевозчики предоставляют скидку в 15 процентов.

«Еще одно обращение всех наших парламентских слушаний будет отправлено в Министерство транспорта», — сообщила Татьяна Буцкая.

Депутаты рассчитывают, что смогут добиться выполнения авиационных правил.