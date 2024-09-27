Французский миллиардер рассказал о помощи Дурову

Французский миллиардер Ксавье Ньель подтвердил, что помог основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову во время судебного разбирательства во Франции. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMC.

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— Для меня он еще не пересек черту, потому что он еще не был осужден, — заявил Ньель.

По его словам, нельзя точно сказать, пересекал ли черту Дуров. Его дело как друга заключается в том, чтобы помочь в момент, когда близкий знакомый оказался в затруднительном положении, следует из эфира.

В парижском аэропорту 24 августа задержали Павла Дурова, а вместе с ним и его спутницу — 24-летнюю криптокоуча Юлию Вавилову. По информации СМИ, ее и телохранителя предпринимателя допросили, после чего отпустили, при этом забрав у них телефоны на экспертизу.

Дуров впервые после задержания во Франции выступил с публичным заявлением. Среди прочего он отметил, что, по его мнению, неправильно привлекать гендиректора платформы к ответственности за то, как люди ее используют.