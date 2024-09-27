Французский миллиардер признался в помощи Дурову

Французский миллиардер Ксавье Ньель заявил, что оказал поддержку основателю Telegram Павлу Дурову после задержания в Париже. Об этом сообщает BFM TV.

О какой именно поддержке идет речь, не уточняется. Как писала газета Le Monde, Ньель предоставил Дурову «тайные апартаменты» в Париже.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии. Французские СМИ писали, что дело возбудили из-за отказа Telegram сотрудничать с властями и «недостаточной модерации контента».

Дурову запретили покидать Францию на время судебного процесса. Также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

Говоря о Дурове, Ньель заявил, что для него основатель Telegram «не пересек черту, так как не был осужден». Миллиардер отметил, что всегда помогает друзьям, оказавшимся в беде.

«Я точно знаю, что, находясь в тюрьме и имея проблемы с законом, все исчезают. <…> Когда у меня есть друг, который оказался в затруднительном положении и позвонил мне, то я тут как тут», - подчеркнул Ньель.

Деталей миллиардер раскрывать не стал, подчеркнув, что журналистам придется расспросить об этом самого Дурова, поскольку это «его жизнь и его история».

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57-летний Ньель - совладелец газеты Le Monde, основатель телекоммуникационной компании Free, инвестор музыкального сервиса Deezer и многих других проектов.