Философ МГУ рассказала об «управлении» старостью

Важно обращать внимание не только на телесность, но и позволять человеку проявлять индивидуальность в пожилом возрасте.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат философских наук, руководитель магистерской программы «Биоэтика» философского факультета МГУ Елена Брызгалина.

«Управлять — да, возможно, теми же дофаминовыми, серотониновыми процессами в мозге. Поэтому управляемая старость — вот это, скорее всего, реальность. Это управление не сводится только к телесным процессам, но и на более высоких уровнях — это управление смыслами. Потому что, когда мы акцентируем внимание только на телесности, мы упускаем то, что и в старости человек разворачивает свою индивидуальность. Акцентуация меняется. Если мы отказываем пожилому человеку в том, что он может жить полноценно и его жизнь имеет ценность, тогда мы пытаемся искать ту самую таблетку [от старости — прим. ГМ], не обращая внимания на новое смысловое наполнение возраста».

Ранее в РАН сообщили о незаинтересованности молодёжи в долгой жизни. У россиян старость ассоциируется с болезнью, бедностью и одиночеством. По этой причине юноши и девушки не стремятся следить за здоровьем.