В РПЦ запустили проект бесплатного консультирования семейных пар

В Русской православной церкви (РПЦ) запустили проект бесплатного консультирования семейных пар, находящихся на грани развода, священниками и психологами.

Планируется проводить бесплатные индивидуальные консультации для семей на грани развода, для молодых семей, желающих родить или ждущих ребенка. В среднем на пару требуется около 10 часов работы в течение двух-трех месяцев.

В качестве пробного проекта был выбран Душепопечительский православный центр святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенный в Люблино Московской области. Центр уже несколько лет оказывает помощь людям, страдающим от различных зависимостей, включая реабилитацию после сект, оккультизма, а также психологических и иных манипуляций.

Консультации для семей на грани развода будут проходить только очно по средам и пятницам с 11 до 18 часов. Первая встреча запланирована на 2 октября. Далее проект планируют распространить и на другие епархии страны.

Напомним, В Госдуму внесли законопроект, который обязывает пары, имеющие несовершеннолетних детей, или пары, где один из супругов не согласен на развод, проходить консультации у семейного психолога перед разводом.