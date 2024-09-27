Российская школьница вместо сдачи ЕГЭ уехала на СВО

Школьница из Новосибирска уехала на специальную военную операцию (СВО) в тайне от родителей. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда».

Россиянка пошла в военкомат на следующий день после того как ей исполнилось 18 лет. Контракт с Минобороны она подписала до сдачи Единого госэкзамена (ЕГЭ).

Девушка пояснила, что решение отправиться на спецоперацию было тайной для ее родителей.

«Не поняли бы, остановили бы», — пояснила она.

Первый телефонный звонок домой военнослужащая сделала уже из части.

В зоне боевых действий девушка служит санитаркой — в этом ей помог опыт подготовки к поступлению в медицинский вуз. В свободное время она занимается самообразованием и продолжает готовиться к поступлению.

Ранее в Якутии министр по делам молодежи и социальным коммуникациям Петр Шамаев ушел на СВО. Он сдал дела Герою России Игорю Юргину, который к тому времени уже отличился при исполнении воинского долга.