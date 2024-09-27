Красный Крест рассказал о поиске пропавших в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) принял свыше пяти тысяч заявок о пропавших в Курской области, с которыми у родственников оборвалась связь после вторжения туда Вооруженных сил Украины. Об этом сотрудники организации сообщили РБК.

По данным Красного Креста, на сегодняшний день удалось оказать помощь примерно по 800 обращениям. Представителям РКК собрали единую базу заявок, которые поступали в регионе. Эти данные каждый день сверяются со списками, куда вносят граждан, приходивших за гуманитарной или иной помощью. Кроме того, проводится ежедневная сверка со списками Минцифры, МВД, пунктов временного размещения и Минздрава.

В РКК отметили, что чаще всего в Курской области пропадают пожилые люди, за ними в приграничный регион выбираются дети или внуки. Однако вернуться не получилось, а в населенных пунктах, где остались их родные, нет электричества и телефоны у родных разрядились. Кроме того, бывают случаи, что родственники уезжают раньше в надежде, что вернутся и заберут своих старших родственников, но те оказываются вывезены в ПВР и в суете не успевают предупредить.

В благотворительной организации объяснили, число заявок может не совпадать с числом разыскиваемых, так как на одного человека возможно подать больше одного обращения — например, его могут одновременно разыскивать мать и дочь. Число восстановленных связей также может не совпадать с числом найденных, поскольку один человек по аналогичной причине мог воссоединиться с несколькими членами семьи.

Заявку на поиск родных в Курской области можно подать тремя способами: по номеру горячей линии, на сайте Российского Красного Креста или в месте развертывания мобильных пунктов организации в Курске.

До этого сообщалось, что в Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов.