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Красный Крест рассказал о поиске пропавших в Курской области

Российский Красный Крест (РКК) принял свыше пяти тысяч заявок о пропавших в Курской области, с которыми у родственников оборвалась связь после вторжения туда Вооруженных сил Украины. Об этом сотрудники организации сообщили РБК.

Красный Крест рассказал о поиске пропавших в Курской области
© РИА Новости

По данным Красного Креста, на сегодняшний день удалось оказать помощь примерно по 800 обращениям. Представителям РКК собрали единую базу заявок, которые поступали в регионе. Эти данные каждый день сверяются со списками, куда вносят граждан, приходивших за гуманитарной или иной помощью. Кроме того, проводится ежедневная сверка со списками Минцифры, МВД, пунктов временного размещения и Минздрава.

В РКК отметили, что чаще всего в Курской области пропадают пожилые люди, за ними в приграничный регион выбираются дети или внуки. Однако вернуться не получилось, а в населенных пунктах, где остались их родные, нет электричества и телефоны у родных разрядились. Кроме того, бывают случаи, что родственники уезжают раньше в надежде, что вернутся и заберут своих старших родственников, но те оказываются вывезены в ПВР и в суете не успевают предупредить.

В благотворительной организации объяснили, число заявок может не совпадать с числом разыскиваемых, так как на одного человека возможно подать больше одного обращения — например, его могут одновременно разыскивать мать и дочь. Число восстановленных связей также может не совпадать с числом найденных, поскольку один человек по аналогичной причине мог воссоединиться с несколькими членами семьи.

Заявку на поиск родных в Курской области можно подать тремя способами: по номеру горячей линии, на сайте Российского Красного Креста или в месте развертывания мобильных пунктов организации в Курске.

До этого сообщалось, что в Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов.

Общество
Международный комитет Красного Креста