Володин поздравил работников дошкольного образования с праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником, отметив их вклад в раскрытие талантов детей и их подготовке к обучению в школе.

"Поздравляю работников и ветеранов дошкольного образования с профессиональным праздником. Воспитатели заботятся о наших детях, дарят им душевное тепло, помогают познавать окружающий мир, раскрывают таланты, готовят к обучению в школе. Здоровье и благополучие каждого ребенка во многом зависит от профессионализма, ответственности, внимательности работников дошкольных учреждений", - сказал Володин, слова которого приведены на сайте Госдумы.

Также он пожелал работникам и ветеранам дошкольного образования счастья и успехов.

27 сентября в России отмечается День дошкольного работника.