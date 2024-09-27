IT-эксперт оценил идею учредить в РФ звание «заслуженный айтишник»

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков в беседе с «Ридусом» прокомментировал инициативу ассоциации «Отечественный софт» о введении в России звания заслуженного работника информационных технологий.

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Эксперт напомнил, что концепция подобной регалии появилась еще в СССР.

«Это было дополнительное преимущество для принятия на работу, участия в каких-то форумах и так далее. Здесь очень важно, чтобы не было нивелировано это звание, потому что очень большой скепсис у людей вызывает, когда непонятные люди получают какие-то награды. <...> Если организуют нормально, это хорошо», — сказал Кусков.

Как сообщил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, правительство РФ рассмотрит предложение ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» о том, чтобы вручать особо отличившимся айтишникам государственные награды.

В АРПП считают, что введение нового почетного звания станет стимулом для IT-специалистов в достижении показателей и задач, установленных президентом РФ Владимиром Путиным по таким национальным целям, как «Технологическое лидерство» и «Цифровая трансформация».