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Кабмин выделил дополнительные 6,2 млрд рублей для пострадавших в Курской области

Правительство России выделило дополнительные 6,2 млрд рублей на выплаты для пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины на Курскую область.

Кабмин выделил дополнительные ₽6,2 млрд для пострадавших в Курской области
© РИА Новости
«Более 6,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости», — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что выплаты составят по 150 тыс. рублей на человека. Кроме того, в кабмине напомнили, что до этого на эти цели уже было направлено 3,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что около 5,2 млрд рублей получили 35 тыс. жителей Курской области в связи с утратой имущества.

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