Кабмин выделил дополнительные ₽6,2 млрд для пострадавших в Курской области

Правительство России выделило дополнительные 6,2 млрд рублей на выплаты для пострадавших при атаке Вооружённых сил Украины на Курскую область.

«Более 6,2 млрд рублей из резервного фонда правительства предназначено для выплат гражданам, которые лишились имущества первой необходимости», — говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что выплаты составят по 150 тыс. рублей на человека. Кроме того, в кабмине напомнили, что до этого на эти цели уже было направлено 3,9 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что около 5,2 млрд рублей получили 35 тыс. жителей Курской области в связи с утратой имущества.