В России предложили ввести звание заслуженного IT-специалиста

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» направила вице-премьеру Дмитрию Григоренко и главе Минцифры Максуту Шадаеву предложение ввести в России почетное звание «Заслуженный работник IT». Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что сейчас российские IT-специалисты выполняют масштабную работу по улучшению отечественных цифровых продуктов с учетом пожеланий пользователей и требований законодательства РФ. В связи с этим встал вопрос о введении нематериальной меры вознаграждения, подчеркнули в АРПП.

В первой половине июля о серьезной нехватке квалифицированных айтишников в России заявили аналитики банка «Бланк». По их данным, на тот момент представители малого и среднего бизнеса в стране испытывали дефицит в 130 тысяч программистов. Ранее об усилении кадрового голода в ключевой отрасли российской экономики сообщала и газета «Известия». По оценкам опрошенных участников рынка, нехватка кадров в этом сегменте составила 45 процентов от численности занятых.