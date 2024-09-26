Избившей ребенка учительнице могут запретить въезд в Россию

Россотрудничество попросит российские органы рассмотреть возможность запрета на въезд в Россию учительнице, избившей школьника в Ташкенте, рассказал в своем Telegram-канале глава агентства Евгений Примаков.

По его мнению, на кадрах ролика, получившего широкое распространение в интернете, заметны «проявления подлой русофобии».

«Ни данная особь, ни её близкие родственники никогда не будут получать образование в России, участвовать в стажировках, получать какие-либо возможности для себя, так как пожизненно нами, Россотрудничеством, учтены», — подчеркнул Примаков.

Глава агентства уточнил, что позволил себе резкие высказывания в адрес учительницы, так как ее русофобия проявилась в форме насилия и агрессии по отношению к уязвимому, беззащитному ребенку.

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Чиновник отметил, что Россотрудничество обратится к российским компетентным органам с просьбой рассмотреть возможность запрета для этой женщины возможности въезда в Российскую Федерацию.