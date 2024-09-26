Клиентка засудила брачное агентство за плохой подбор женихов

Жительница Екатеринбурга отсудила у брачного агентства 130 тысяч рублей за то, что ей не подошли предложенные кандидатуры женихов. Из пяти подобранных кандидатов в мужья трое не соответствовали главному критерию: они не проживали в столичных Москве и Санкт-Петербурге и не имели квартиры даже в Екатеринбурге.

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К придирчивости невесты можно относиться по-разному, но это - редкий случай, когда за неудавшееся сватовство клиентка брачного агентства отсудила деньги. Реноме у международного агентства, в которое она обратилась, - отличное. На сайте компании выложен победный счет: создано 1350 пар, из которых 430 заключили официальные браки. А следом шлейф положительных откликов.

К тому же главный офис "брачной конторы", несмотря на международный статус, базируется в Екатеринбурге. Туда, в местный эпицентр счастливых встреч, женщина обратилась в декабре прошлого года. Договор заключила по тарифу "ВИП", он предполагает индивидуальный подход в поиске избранника. За возможность изучать партнеров в течение полугода взыскательная невеста выложила 150 тысяч рублей. Для чего взяла кредит. Ее заверили, что поиски будут вестись в закрытой базе, то есть эксклюзив обеспечен.

Из пяти кандидатов в мужья трое не соответствовали главному критерию: они жили не в столичных городах.

В договоре условие о месте проживания жениха не оговаривалось, но в переписке с агентством в мессенджерах дама не однажды подчеркивала, что ее интересуют только города-миллионники и она готова переехать в столицу, в том числе культурную, к будущему мужу. В течение месяца клиентке представили анкеты и фотографии пяти потенциальных женихов. Двоих женщина отвергла по внешним характеристикам, остальные вроде и приглянулись, но вот беда - жили в провинции. Не дожидаясь, пока свахи предложат других кандидатов, женщина потребовала от агентства вернуть ей выплаченные деньги, поскольку услуги, по ее словам, были оказаны некачественно.

Заказчице добровольно вернули только треть суммы, и тогда она подала в суд, выставив счет в 250 тысяч рублей, с учетом компенсации морального вреда. Суд первой инстанции отклонил иск недовольной искательницы женихов. Тем не менее она продолжила тяжбу, и областной суд встал на сторону истицы, частично удовлетворив выставленные финансовые претензии. В агентстве уже заявили, что будут оспаривать приговор.

- Это же не магазин: пришел и купил нужного человека. Для выбора нужны время и действия, - настаивают представители компании.

Как утверждают юристы, в сфере брачных услуг сложно доказать некачественность сервиса, особенно если в договоре не прописаны все нюансы. Так что при процессе подбора жениха юристы советуют все просчитывать, безоглядно верить красочным обещаниям и рекламным картинкам точно не следует.