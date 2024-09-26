Названы подробности инцидента с актером Воловенко на борту самолета

Известный актер Евгений Воловенко требовал добавки алкоголя, просил разрешения покурить на борту, рассказали в компании «Россия». Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

В компании пояснили, что инцидент произошел 15 сентября на борту рейса FV6297, летевшего из Москвы в Хабаровск.

Артист выпил 4 порции вина, после чего «начал активно проявлять навязчивое внимание к бортпроводницам, при этом спрашивая разрешение покурить», заметили в пресс-службе.

Авиаперевозчик уточнил, что после отказа в дополнительных напитках 52-летний мужчина начал высказывать угрозы в отношении экипажа, «попытался открыть дверь в полете».

Бортпроводники после приземления передали звезду сериала «По законам военного времени» стражам порядка. Правоохранители возбудили против Воловенко дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.