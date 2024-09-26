Россияне массово полюбили внутренний туризм. Как «Авито Путешествия» помогают развивать это направление?

«Авито Путешествия» провел во второй раз в Москве крупнейшую конференцию «Объективно» для профессионалов рынка краткосрочной аренды недвижимости. На мероприятии обучали эффективным и легальным инструментам по ведению бизнеса на рынке посуточной аренды.

Запрос на внутренний туризм

Среди спикеров были топ-менеджеры «Авито Путешествий», а также другие представители крупного, среднего и малого бизнеса.

«Мы работаем в отрасли краткосрочной аренды частной недвижимости. И, начиная со времен ковида, видим, как растет внутренний туризм. Огромное количество людей начало путешествовать по стране. Причем, начали открываться неизведанные ранее направления. Строительство объектов размещения довольно сложное и дорогостоящее, если мы говорим про какие-то отели. Краткосрочная аренда частной недвижимости в этом плане помогает покрывать тот спрос, который резко появился в нашей стране. И на нашей платформе мы, по сути, даем легкий способ входа новым арендодателям, которые хотят развиваться в этой сфере. Тем самым мы двигаем внутренний туризм в России. Мы видим, что за последнее время количество арендодателей очень сильно растет. В этом году только на нашей платформе — плюс 20 процентов арендодателей. Сейчас людей, которые занимаются посуточным бизнесом в России, более 212 тысяч. Для новичков в этом деле, для профессионалов, тех, кто уже давно управляет большим количеством объектов мы рассказываем, как масштабировать бизнес, выстраивать процессы, органично вписываться в появляющуюся регуляторику. Для этого мы и сделали сегодняшние мероприятие», — отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин.

По данным «Авито Путешествий», за 8 месяцев 2024 года количество доступных для аренды путешественниками квартир в среднем по России выросло на 18 процентов год к году (с 334 тысяч вариантов до более чем 396 тысяч).

Спрос на такие объекты тоже растет: в январе-августе 2024 года посуточные квартиры бронировали почти в 3 раза чаще, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом средний чек по России за ночь в посуточной квартире составил 3300 рублей.

Развитие рынка

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин выступил с темой “Бизнес в фокусе” и поделился ключевыми трендами и инсайтами рынка, новостями индустрии и компании.

«Буквально месяц назад "Авито" вступил в ассоциацию турагентов России, куда также входят и другие участники рынка. Все это позволит нам вместе вырабатывать консолидированную позицию бизнеса для того, чтобы доносить ее госорганам и снимать возможные риски. Мы не стоим в стороне, а активно следим за повесткой и держим руку на пульсе», — подчеркнул он.

По словам коммерческого директора «Авито Путешествий» Владиславы Сакиной, платформа стремится развивать рынок, популяризировать сферу и помогать как начинающим, так и продвинутым владельцам бизнеса.

«Для этого и был запущен первый большой бесплатный онлайн-курс о краткосрочной аренде и уже второй год организуются подобные мероприятия, где мы делимся тонкостями бизнеса и инструментами нашего сервиса», — сказала Владислава Сакина.

Конференция «Авито Путешествий» была сфокусирована на трех направлениях: на развитии бизнеса, на росте дохода и на самих предпринимателях. Участники мероприятия обсудили, как лучше выстроить бизнес-процесс, представляли кейсы по построению воронки продаж, наращиванию конверсии, работе с гостями и качественному сервису. Также в программу вошла дискуссия о том, как перейти от самозанятости к бизнесу и какие навыки для этого нужны.

Секретами использования маркетинговых инструментов платформы на мероприятии поделилась руководитель «Авито Рекламы» Ольга Макарова.

«Предложений на рынке стало настолько много, что бороться за самую ценную валюту для бизнеса — внимание и лояльность клиента — больше невозможно без вложений в маркетинг. И даже неважно, о какой отрасли речь: о товарах повседневного спроса, туризме или о посуточной аренде недвижимости. Чтобы выделяться на бесконечной онлайн-полке, даже малому бизнесу важно заявлять о конкурентных преимуществах. Тратить миллионные бюджеты для этого вовсе не обязательно. На первых этапах можно начать и с малого: изучать и учитывать потребности целевой аудитории, работать с обратной связью от арендаторов. В долгосрочной перспективе такой подход принесет новых клиентов и продажи», — отметила Ольга Макарова.

В конференции приняли участие более 400 гостей и 4000 онлайн-слушателей. Рост составил полтора раза: в прошлом году мероприятие посетили 250 человек и 2500 онлайн-слушателей.