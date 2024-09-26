Что привлекает россиян в антиквариате

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и сервис «Ремонт со СберУслугами» провели исследование и выяснили, отношение россиян к антикварной мебели. Исследование проводилось в сентябре 2024 года. В нем приняли участие более 62 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 45 лет из всех регионов страны.

47% россиян используют антикварные предметы в интерьере. Из них 32% респондентов хранят сервизы и другую посуду из прошлого, 6% — старинную мебель. У 5% есть старинный декор, у 4% картины.

53% опрошенных не используют антиквариат. Но 8% из них хотели бы иметь его, а 45% категорически нет.

75% участников опроса заявили, что предметы старины достаются им даром. 5% респондентов часто посещают антикварные магазины, 6% коллекционируют вещи с рынка, а 3% участвуют в специальных аукционах ради красивых вещей. Кроме того, 11% ищут антиквариат в интернете по объявлениям.

Респонденты выделили несколько ключевых аспектов привлекательности антикварных предметов. Это уникальность (23%) и историческая ценность (22%). Хорошее качество (19%) и эстетичный вид (18%) также играют важную роль. 9% россиян выбирают предметы из-за связи с культурой, а 5% — из-за функциональности. По 2% отметили стоимость и инвестиционную ценность.

С другой стороны, среди недостатков антикварных предметов наиболее распространенной является ассоциация с устаревшими традициями, так ответили 40%. На втором месте (25%) — высокая цена, а на третьем (24%) — непрактичность и неудобство использования. По 5% отметили, что им не нравится антиквариат из-за сложности в уходе и обслуживании, а также возможности наличия дефектов или повреждений. 1% отметили траты на восстановление.

Что касается реставрации унаследованной мебели, 15% этим активно занимаются, а 12% планируют это сделать самостоятельно по роликам в интернете. 19% участников опроса сразу выбрасывают доставшиеся от предков предметы. 54% респондентов не наследовали старинную мебель.

Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами»: «Предпочтение антикварным предметам стоит отдавать по нескольким причинам. В большинстве случаев они выполнены из натуральных качественных материалов, например, из массива древесины или металла, а с точки зрения эстетики испытывают свой новый рассвет. Также это очень экологичное решение и прекрасный способ создать уникальное пространство с историей.

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно воплотить в жизнь столь многослойный, изобилующий предметами старины интерьер, то лучшее решение — обратиться к специалисту, который разработает индивидуальный дизайн-проект и поможет подобрать старинную мебель или интегрировать существующие предметы антиквариата в современный интерьер. Например, в сервисе «Ремонт со СберУслугами». В нем профессиональный дизайнер поможет воплотить даже сложные интерьерные решения, а вы также сможете получить услугу комплектации и приобрести мебель и товары для дома со скидками от партнеров сервиса».