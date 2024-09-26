Хаматову призвали забыть о возвращении в Россию

Актрисе Чулпан Хаматовой не стоит возвращаться в Россию в случае депортации из Латвии, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что российским зрителям «такой предатель не нужен». По его словам, Хаматовой придется просить прощения перед русским народом.

С чем боролись, на то и напоролись. Боролись с Россией, а сейчас придется в ножки кланяться русскому народу, просить прощения, говорить, что была не права. Для России такой артист, такой предатель не нужен. Пусть лучше не думает о возвращении в Россию, — высказался Рудченко.

Продюсер отметил, что таких артистов ничуть не жаль. Он обратил внимание, что Хаматова получала в России гонорары, призвание и звания, а потом просто «плюнула людям в душу». По словам Рудченко, получит артистка ВНЖ в Латвии или нет — только ее проблема.

В этом отношении ничуть не жаль таких артистов, которые получили, заслужили свое звание, получили гонорары, деньги, призвание в России и просто плюнули в душу людям, которые поставили их на пьедестал. Пусть теперь получают. Не будет у нее ВНЖ, ну и ладно. Это будет ее личная проблема, — добавил продюсер.

Хаматова ранее заявила, что ей могут не продлить вид на жительство в Латвии. Артистка уточнила, что даже наличие земельного участка в собственности не гарантирует ей ВНЖ в стране, так как Национальный театр Риги не стал продлевать с ней контракт.