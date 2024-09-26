Детям в России запретят продавать зажигалки

На пленарном заседании в четверг, 26 сентября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает запретить продажу товаров со сжиженным газом, таких как зажигалки, несовершеннолетним гражданам.

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Данная мера призвана ограничить доступ детей до 18 лет к потенциально опасным газосодержащим бытовым товарам, включая зажигалки, баллончики для заправки и портативные газовые плиты для туристов.

Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев подчеркнул, что использование бытовых газов, применяемых в зажигалках и для розжига костров, стало источником токсикомании.

Он добавил, что если ребенок попытается вдохнуть газ, вероятность летального исхода при повторной попытке превышает 90 процентов. Слова политика приводит «Парламентская газета».

В мае Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях закон о запрете продажи детям энергетических напитков. С 1 марта 2025 года на всей территории России будет запрещено продавать детям безалкогольные тонизирующие напитки, в том числе энергетики.