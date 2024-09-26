Группа ЙОРШ выступит 24 октября в клубе «Космонавт»!

Питер, ты готов к главному панк-отрыву этой осени? Подольская группа ЙОРШ громко отпразднует своё 18-летие большим сольным концертом 24 октября в клубе «Космонавт».

© Пресс-служба клуба "Космонавт"

ЙОРШ – команда, проделавшая огромный путь от маленьких андеграундных клубов до главных сцен крупнейших рок-фестивалей страны. Песни коллектива звучат на радио, слышны из проезжающих машин, доносятся из летних ночных дворов и из открытых настежь окон. Да, это они написали ту самую композицию «Андеграунд», которую знает уже не одно поколение любителей рок-музыки. Да, это их трек «Половинки» играл в прошлом сезоне из каждого утюга и был назван песней года по итогам главного рок-хит-парада страны «Чартова Дюжина». Да, это они поют «пацаны в моём дворе снова слушают КиШа» и «наша жизнь – это раны, это шрамы на сердце». Всё лето команда копила силы, чтобы громко и безудержно отпраздновать свой День рождения в компании любимых слушателей. И такое, однозначно, нельзя пропустить!

© Пресс-служба клуба "Космонавт"

Встретим совершеннолетие одной из главных панк-групп страны вместе! Клуб «Космонавт». 24 октября. ЙОРШ. Осень, юность и панк-рок, который, как известно, живее всех живых!

© Пресс-служба клуба "Космонавт"

Купить билеты и узнать подробности можно на официальном сайте.