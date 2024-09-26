Милонов попросил помочь каждой «альтушке» найти на Госуслугах своего «скуфа»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил мнение, что в России не нужно запрещать «альтушек» и «скуфов». По его мнению, в их существовании нет ничего плохого, поэтому им нужно помочь найти друг друга.

При этом он в очередной раз призвал разработать приложение для знакомств на базе портала «Госуслуг», чтобы русские «альтушки» могли найти «русских милых и забавных скуфов».

— Девушкам не нужны изнеженные женоподобные гомики, им нужен нормальный мужик-слесарь с пышными усами, бородой и сильными руками: чтобы мог кран поменять, полку прибить и политические моменты ей разъяснить, — передает слова депутата Общественная Служба Новостей.

До этого Виталий Милонов высказал мнение, что средства контрацепции должны располагаться в магазинах на отдельных полках с пометкой «18+» и быть незаметными для детей. Он также считает, что «ни один нормальный родитель» не станет знакомить с презервативами своего ребенка шести лет.

Также Милонов заявил, что нужно ввести школьную форму для российских учеников, как в императорской России и Советском Союзе. По его словам, единообразие внешнего вида сверстников благотворно сказывается на внутренней атмосфере детского коллектива, сглаживает нездоровое соперничество и соревнование семейным достатком.