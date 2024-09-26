Госдума одобрила ужесточение наказания за вовлечение детей в преступления

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовного наказания за вовлечение детей в совершение преступлений.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

Проект предусматривает ужесточение ответственности до шести лет лишения свободы в случае вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей.

Кроме того, до семи лет лишения свободы может быть назначено за вовлечение в преступления не достигших 14-летнего возраста, а также если подобные действия совершаются в отношении двух и более несовершеннолетних.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении проект об ужесточении ответственности за вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.