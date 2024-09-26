Машков рассказал, что будет с театральной премией «Золотая маска»

Владимир Машков заявил, что премию «Золотая маска» ждут серьезные нововведения. Об этом сообщает Kp.ru.

Актер и режиссер Владимир Машков выступил на конференции, посвященной развитию премии «Золотая маска». В декабре 2023 года он стал президентом национальной театральной премии.

По словам Машкова, сейчас «Золотая маска» нуждается в обновлении.

«Мы будем решать, что будем называть лучшим спектаклем, почему будем называть лучшим, какие критерии. За 30 лет существования "Золотой маски" она редактировалась 9 раз. Каждый раз попытка сократить количество номинации приводила к их увеличению. Парадокс», — рассказал он.

Машков добавил, что речи об отмене премии сейчас нет, хотя еще недавно такие идеи высказывались.