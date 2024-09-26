Медиатренды-2024: что и когда смотрят в России

Медиапотребление россиян становится частью их повседневного образа жизни, избавляясь от сезонных скачков

Аналитики Rambler&Co изучили паттерны медиапотребления пользователей с января по август 2024 года. Время чтения, частота и способ визитов на СМИ не изменились, по сравнению с 2023 годом, но наметились тренды на унификацию информационной повестки для столицы и регионов и на уменьшение сезонных колебаний в потреблении новостей. Материалом для исследования стали ресурсы медиахолдинга, на которые заходит более трети пользователей Рунета.

Новости как рабочая неделя – с понедельника по пятницу

Наибольшее количество визитов на сайты СМИ приходится на понедельники, а пиковая активность со всех видов устройств отмечается с 13:00 до 14:00 (16,03% от всех визитов за неделю в это время). С понедельниками может конкурировать только ночь с пятницы на субботу – с 00:00 до 01:00 есть кратковременный пик активности со всех видов устройств до 16,08%! При этом понедельничный рекорд достигается благодаря заходам с десктопа, а ночью с пятницы на субботу основной вклад вносят мобильные устройства.

Регионы стали такими же активными потребителями медиаконтента

Несколько лет подряд в регионах наблюдался тренд на снижение интереса к новостям ближе к лету, только Москва круглогодично стабильна по медиапотреблению. Но в 2024 году, напротив, количество визитов из регионов в августе превышает количество визитов в январе на 11,5% со всех устройств и на 13,8% – с мобильных. Пользователи РФ стали больше ассоциировать федеральную информационную повестку с тем, что напрямую влияет на их жизнь и планы.

В топе – прямые заходы и агрегаторы

Среди источников трафика лидер меняется от месяца к месяцу. В топе два канала: прямые заходы и переходы с сервиса Дзен Новости. Например, в январе, июне и июле на первом месте были прямые заходы на сайты СМИ, в остальные месяцы – с указанного агрегатора. При этом разница в количестве не очень большая, максимальный разрыв отмечается в августе – в пользу агрегатора. Ещё один устойчивый тренд – минимальное количество переходов из соцсетей (всего 0,14% от общего трафика). Пользователи предпочитают читать новости внутри социальных платформ, поэтому каналы и группы СМИ Rambler&Co в соцсетях имеют отдельные редакции, которые не дублируют контент, а создают собственный.

Новости – самая «стабильная» информационная валюта

Ежемесячный охват новостных ресурсов оставался стабильным на протяжении всех 8 месяцев (напомним, все данные за период январь-август 2024). Показатель индекса соответствия целевой аудитории (affinity index, AFF) указывает на то, что больший интерес к медиаконтенту проявляют мужчины (средний показатель равен 109,4, у женщин чуть меньше – 91,9). При этом, по сравнению с прошлым годом, исчез чёткий тренд на снижение чтения новостей в летние месяцы. Теперь количество просмотров и визитов не только не падает, а к августу ещё и увеличивается. Среди медиаресурсов Rambler&Co особенно заметен восходящий тренд на интерес к тематикам «Экономика» (+58% к началу года на «Ленте.ру») и «Технологии» (+131% к началу года на «Газете.Ru»). Несмотря на то, что самыми популярными темами по-прежнему остаются политические новости, россияне не теряют интереса к лайфстайлу. Например, в топе новостей июня была игра Humster Combat, в июле – открытие Олимпийских игр, в марте – статьи на тему подарков и поздравлений к Международному женскому дню (интересно, что материалы о других праздниках не так привлекают читателей – тема праздника 8 Марта собирает почти в 10 раз больше просмотров).

Материалом для исследования стала статистика активов медиахолдинга («Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Секрет фирмы» и других).