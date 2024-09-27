Женщинам хотят разрешить работать на шахтах

Минтруд предложил сократить список работ, которыми запрещено заниматься женщинам. С проектом соответствующего приказа 25 сентября ознакомилась «Парламентская газета».

Так, женщинам хотят разрешить управлять самоходными машинами на открытых горных работах и трудиться на поверхности шахт.

В ведомстве считают, что внедрение новых технологий и совершенствование производственных процессов позволили исключить вредное влияние ряда работ на женский организм, так что теперь поводов для запрета женщинам заниматься такими работами нет.

Ожидается, что приказ начнет действовать с 1 марта 2025 года.

Как сообщалось ранее, в 2021 году список профессий, которыми может овладеть женщина, расширился на сто позиций. Так, представительницы прекрасного пола могут водить большегрузы и управлять сельскохозяйственной спецтехникой, могут быть членами палубной команды на судне — например, боцманом или шкипером. Кроме того, женщинам разрешили управлять поездами метро, скоростными и высокоскоростными поездами.