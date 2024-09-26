Преступления нацистов в Адыгее признаны геноцидом

Верховный суд Адыгеи признал геноцидом действия немецких захватчиков в республике в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет России.

В ведомстве отметили, что в основу решения суда были положены доказательства, собранные следователями. Так, согласно архивным документам эта часть СССР была превращена в аграрно-сырьевой придаток Германии для обеспечения потребностей вермахта и его союзников в горюче-смазочных материалах.

Отмечается, что в период оккупации мирное население области подвергалось истязаниям и пыткам. Люди голодали, а при попытках спрятать скот расстреливались. Для устрашения гитлеровцы также устраивали публичные казни.

«Мирных граждан, подозреваемых в связи с партизанами, также расстреливали, подвергая перед этим пыткам и издевательствам. Так, одним из многочисленных пострадавших от действий фашистов стал председатель местного колхоза, тело и лицо которого были обезображены. Некоторых погибших и вовсе невозможно было опознать. Жертвами подобных зверств становились даже малолетние дети», - отметили в СК России.

Во время оккупации гитлеровцами погибли тысяч людей, была разрушена промышленность, разорены сельскохозяйственные предприятия, уничтожены жилые дома.

«СК России достоверно установлены факты целенаправленного массового уничтожения немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками мирного населения и военнослужащих на оккупированной территории Республики Адыгеи», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Смоленский областной суд признал геноцидом действия нацистов в регионе в Великую Отечественную войну. Речь идет об установленных и вновь выявленных преступлениях немецко-фашистских захватчиков, которые происходили на территории Смоленской области с июля 1941 года по сентябрь 1943 года