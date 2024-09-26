Дудь* назвал сходство между Россией и США

Популярный российский блогер и журналист Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал сходство России и США. На эту тему он порассуждал в видео об американском штате Техас, доступном на YouTube.

Герой видео Дудя, живущий в США, рассказал, что к военным в стране относятся с уважением. Например, если на спортивный матч приходят ветераны, то все посетители в начале мероприятия встают в знак почтения к ним. Кроме того, военнослужащих первыми выпускают из самолетов после приземления.

«Глядя на то, как чествуют здесь военных, (...) ты в общем понимаешь, что в России то же самое по сути делают. Это то же самое, что в России сейчас с участниками СВО», — обнаружил сходство Дудь.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал другое сходство между странами. По его словам, и в России, и в США есть законы об иностранных агентах и экстремистах.

*внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов