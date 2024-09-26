Экс-гендиректора «Коммерсанта» назначили на новую должность

Советником главы Минпросвещения России Сергея Кравцова стал экс-генеральный директор издательского дома «Коммерсант» Владимир Желонкин.

Об этом говорится в сообщении министерства.

«Советник министра просвещения Российской Федерации — Желонкин Владимир Борисович», — указано на сайте ведомства.

Желонкин в августе покинул ИД «Коммерсант», пост гендиректора организации занял Роман Уманский.

Ранее были назначены новые заместители министра просвещения, напоминает Ura.ru. Эти посты заняли Ирина Шварцман и Ольга Колударова.