Состояние пожилой матери Агутина резко ухудшилось

Состояние 84-летней матери Леонида Агутина Людмилы резко ухудшилось из-за обострения панкреатита. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина отказывается от экстренной госпитализации.

По информации канала, ее супруг Николай Бабенко уже несколько раз вызывал скорую в их квартиру в Москве. Медики настаивали на оказании помощи в больнице, однако пенсионерка не хочет ехать в медицинское учреждение. Она боится, что из-за болезни Паркинсона там ей станет только хуже. По этой причине с приступами панкреатита ей приходится справляться дома.

Напомним, что у самого Агутина возникли проблемы со здоровьем в конце декабря 2023 года. Тогда его экстренно госпитализировали из-за жалоб на сильные боли в ноге. СМИ сообщали, что у артиста произошел тромбоз глубоких вен. Операция на сосудах прошла успешно, однако теперь ему пожизненно придется принимать антикоагулянты: они будут разжижать кровь и предотвращать образование новых тромбов.