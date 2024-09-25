Инфекционист дал совет на фоне новостей о новом варианте COVID-19

Врач-инфекционист кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский высказался о новом варианте коронавируса — штамме ХЕС.

В беседе с 360.ru он отметил, что COVID-19 имеет одну основную линию — омикрон, а все остальные принципиальных различий не имеют.

«Нет оснований говорить, что произошло нечто новое, поэтому советы прежние: маски, дистанцироваться, вакцинироваться от гриппа», — заявил Вознесенский.

В свою очередь, инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН выразил мнение, что ХЕС оказался более заразным.

«Он чуть-чуть видоизменился по клинической картине: почти сразу появляется насморк и температура, но протекает, к счастью, без серьёзных осложнений, за исключением лиц, которые в группе риска. Это лица со сниженным иммунитетом, пожилые и дети», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора зафиксировали два случая заболевания вариантом новой коронавирусной инфекции XEC в двух регионах России.