Вирусолог посоветовал относиться к COVID-19 как к гриппу

Вирусолог Виктор Ларичев посоветовал относиться к COVID-19 как к гриппу.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что бояться заболеть всегда стоит, тем более что штамм ХЕС только начал распространяться.

«Надо относиться как к гриппу. Боимся мы гриппа? Ну, вроде нет, но опасаться стоит», — отметил Ларичев.

Ранее врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский в беседе с 360.ru высказался о новом варианте коронавируса — штамме ХЕС.