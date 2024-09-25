Прилепин в день смерти Мадянова напомнил об отношении актера к СВО

Писатель Захар Прилепин рассказал, что известный актер Роман Мадянов после февраля 2022 года безоговорочно поддержал Россию. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Роман Мадянов в среду, 25 сентября, скончался в своем доме в подмосковной деревне Бояркино.

«После февраля 2022 года Мадянов безоговорочно поддержал Россию. Он считал, что СВО — это повод для консолидации российского общества», — отметил Прилепин.

По словам писателя, артист заявил после начала спецоперации, что нельзя забывать: часть народа прямо сейчас сидит в окопах и идет в атаку.

Ранее сообщалось, что Мадянов занимался отправкой гуманитарных грузов в Донбасс.