Вдова Мадянова не сдержала эмоции у могилы мужа

Вдова актера театра и кино Романа Мадянова не смогла сдержать эмоций у могилы мужа и призвала не думать о мелких ссорах и бытовых конфликтах, а показывать друг другу любовь, пока есть такая возможность.

Она призналась, что сильные чувства позволяют порой не обращать внимания на обидные слова со стороны близких. Иногда люди могут в сердцах сказать что-то такое, о чем будут жалеть всю свою жизнь.

— Он был моей жизнью. Ссоры не имеют значения, надо любить друг друга и быть вместе, — передает слова вдовы актера News.ru.

Прощание с Романом Мадяновым проходило в пятницу, 27 сентября, в подмосковном городе Бронницы. Перед смертью он успел сняться в фильме с сыном. Для Мадянова-младшего это была первая роль, а для актера — последняя. Артист в последние месяцы с трудом ходил, но продолжал ездить за рулем и сниматься в фильмах.

Роман Мадянов скончался в возрасте 62 лет. На киноэкране артист впервые появился в 1972 году в маленьком эпизоде картины «Перевод с английского» Инессы Селезневой. О последних месяцах жизни актера — в материале «Вечерней Москвы».

Коллега артиста Юрий Стоянов в беседе с «ВМ» рассказал, как Мадянов справлялся с болезнью и через какие трудности проходил. Актер проходил сложные процедуры во время химиотерапии, но никогда не жаловался на свое состояние.