Чулпан Хаматову захотели выдворить из Латвии

Актриса Чулпан Хаматова заявила, что после увольнения из Нового Рижского театра и отмены спектаклей ей сообщили о невозможности продления вида на жительство в Латвии. При этом приобретенная актрисой недвижимость также не стала основанием для выдачи документа.

© Passion.ru

«Выяснилось, что мне могут не продлить вид на жительство, так как то, что я покупала землю, потом строила дом, чтобы у меня была гарантия того, что у меня будет вид на жительство... Все это больше не работает! Все это аннулировали. Это больше никакая не причина для продления вида на жительство», - пожаловалась Хаматова в интервью латвийскому телеканалу TVNet.

Она призналась, что единственной возможностью остаться в Риге была работа, поэтому директор латвийского театра «Дайлес» Юрис Жигарс предложил ей подписать контракт.

«После того, как нас попросили из Национального театра, мне было уже все равно, останусь ли я в Латвии. Я подумала, если я не нужна, то поеду в другую страну», - разоткровенничалась Чулпан.

Актриса подчеркнула, что Жигарс в итоге уговорил ее подписать контракт и «все как-то быстро разрулилось».

«Мне еще на год продлили вид на жительство», - поделилась радостью Хаматова, заверив журналиста, что очень хочет быть полезной этой «гордой стране».

Напомним, Чулпан Хаматова уехала из России после начала СВО. Сейчас она живет и пытается строить карьеру в Латвии.

Ранее запрещенный к показу в Латвийском Национальном театре спектакль режиссера Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших» с Хаматовой в главной роли решили провести подальше от центра Риги, в промышленной зоне. Актрисе пришлось репетировать в ангаре.