СМИ перечислили преждевременно умерших актеров из сериала «Солдаты»

Жизнь многих актеров, снимавшихся в популярном сериале «Солдаты», оборвалась преждевременно. Среди них — как молодые, начинающие актеры, так и известные артисты, пишет «Комсомольская правда».

Валерий Прохоров (1941–2008) исполнил роль Федора Кузьмича, деда Кузьмы Соколова. Он появился в 3-м, 5-м и 12-м сезонах сериала. 27 марта 2008 года Прохоров умер от рака.

Владимир Турчинский (1963–2009) присоединился к проекту в 15-м сезоне, сыграл прапорщика Романа Борового. Причиной смерти стал инфаркт миокарда.

Никита Емшанов (1983–2011) сыграл бывшего парня Маши Шматко в первом сезоне. 17 августа 2011 года погиб в автокатастрофе на Садовом кольце.

Андрей Мальцев (1973–2016) исполнил роль прапорщика Капитонова в 13-м сезоне. Умер после драки от кровоизлияния в мозг.

Владимир Толоконников (1943–2017) появился в 12-м сезоне в роли дяди Олега Шматко. 15 июля 2017 года актер умер от остановки сердца.

Сергей Шеховцов (1961–2018) присоединился к актерскому составу во 2-м сезоне, сыграл бывшего мужа Эвелины Георгиевны, а затем вернулся в 16-м, в образе заведующего отделением больницы. 30 июля 2018 года скончался от остановки сердца.

Алексей Булдаков (1951–2019) появился в ленте в образе генерал-майора Иволгина, председателя проверяющей комиссии из Москвы. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Ростислав Гулбис (1989 -2021) исполнил роль рядового Семена Зеленцова, одного из центральных персонажей финального сезона. Скончался 29 июня 2021 года из-за обострения панкреатита.

Вячеслав Гришечкин (1962 — 2023) сыграл Александра Староконя. Умер от инфаркта.

Роман Мадянов (1962 — 2024) исполнил роль полковника Колобкова. Его персонажу потом даже посвятили отдельный сериал, спин-офф. Умер от рака.