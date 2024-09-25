Заслуженный учитель прокомментировал идею сокращения сроков образования

Заслуженный учитель России Александр Снегуров прокомментировал идею сокращения сроков образования.

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«В целом сократить обучение на год возможно — можно убрать диагностики, подготовки к ЕГЭ, они очень много времени занимают, и на этих уроках не изучаются школьные темы», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По его словам, также можно внести в школьную программу ряд изменений, например, совместить некоторые изучаемые темы.

Со своей стороны, заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик и действительный член РАО Евгений Ямбург в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что личность человека формируется постепенно, и некоторые люди выбирают карьерный путь спустя годы после окончания школы.

«Поэтому пусть дети выбирают и пробуют, находят себя, свою траекторию развития, даже если родители, бабушки и дедушки видят в них продолжателей своего дела. Такое тоже бывает, есть династии. Так что пусть будет вариативное, гибкое образование», — добавил Ямбург.

Ранее первый проректор РГСУ Джомарт Алиев отметил в беседе с RT, что не согласен с идеей сокращения времени учёбы в школах и вузах, о которой ранее высказался помощник президента Владимир Мединский.