Мединский призвал убрать из школьной программы один «бесполезный» предмет

Необходимо убрать из школьной программы обществознание, поскольку оно в нынешнем виде бесполезно. Об этом заявил помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский. Газета.Ru

«Я считаю, что в нынешнем виде обществознание бесполезно. Такое, какое оно есть сейчас, в жизни не пригодится», — сообщил Владимир Мединский в «Арктическом диалоге» со школьниками Мурманской области. Ura.Ru

Помощник президента России заявил о необходимости исключить обществознание из программы 6-8-х классов и сохранить только для старшеклассников. Уточняется, что если реформа состоится, то уже в 2025 году вместо обществознания в российских школах будут проводить занятия по истории региона. Lenta.ru