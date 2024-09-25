Богомолов раскрыл судьбу спектаклей из старого репертуара Театра Виктюка

Худрук Сцены «Мельников» Константин Богомолов рассказал на пресс-конференции о планах по спектаклям из старого репертуара Театра Романа Виктюка. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Ранее Богомолов рассказал, что московский Театр Романа Виктюка в июле 2024 года сменил название — теперь пространство официально называется Театр — Сцена «Мельников».Площадку назвали в честь заслуженного архитектора РСФСР, который работал в стиле авангарда, Константина Мельникова.

Худрук пояснил, что память о Виктюке сохранят в специальном разделе сайта. Он добавил, что в конце октября будет сыгран спектакль «Отравленная туника» — из прежнего репертуара.

Также будет открыта ранее обещанная мемориальная доска в честь Романа Виктюка.

«Спектакли Романа Григорьевича, остающиеся в репертуаре, мы старательно будем поддерживать. Какие-то ушли — мы попрощались со спектаклем «Служанки», но он продолжит свое существование на других сценах», — отметил Богомолов.

По его словам, спектакли будут существовать на основе формулы «без авторского надзора». В ее рамках будет проводиться обновление декораций, слежение за качеством исполнения и регулярный прокат.