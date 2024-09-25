Состояние Бориса Щербакова ухудшилось на фоне новостей о смерти Мадянова

Состояние народного артиста России Бориса Щербакова ухудшилось на фоне новостей о смерти его коллеги, заслуженного артиста РФ Романа Мадянова. Об этом сообщает Telegram-канал Super.ru.

Отмечается, что Щербаков и Мадянов дружили в течение многих лет.

«Мне очень жаль, что ушел такой артист, такой человек. И он очень хороший друг. Мы с ним очень много работали. С ним было всегда очень легко на сцене», — сказал актер.

Он также назвал коллегу «грандиозным артистом», добавив, что смерть Мадянова является «колоссальнейшей потерей». «Очень жалко, что он в последнее время не работал в театре, только в кино. Но те роли, которые он нам подарил, конечно, наверняка запомнятся. Да не то что наверняка, а я уверен, что безусловно запомнятся», — подчеркнул Щербаков.

О смерти артиста стало известно ранее 25 сентября.