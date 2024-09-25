Сын актера Романа Мадянова Роман рассказал о последних часах жизни артиста. Его слова передает Telegram-канал Super.

«Сегодня с утра он пожаловался на тяжелое дыхание. Вместе с мамой поехал на МРТ. Приехал домой, было тяжело дышать, присел на кровать, побледнел — и все. Все на глазах у мамы произошло», — рассказал он.

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Стали известны детали смерти актера Романа Мадянова, скончавшегося от онкологического заболевания.

По данным SHOT, весной артисту диагностировали "злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого".

Также в ходе обследования врачи выявили у артиста кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени - он проходил противоопухолевое лечение.

По информации Mash, заслуженный артист РФ последний раз лежал в больнице в начале сентября, а до этого - находился несколько дней в стационаре в августе.

Актер "жаловался на отдышку, кашель, говорил, что постоянно чувствует слабость".

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Незадолго до смерти актера Романа Мадянова врачи планировали провести онкологический консилиум, чтобы обсудить новую тактику его лечения. Об этом сообщает Mash.

Также, по данным Telegram-канала, врачи планировали госпитализировать Мадянова для очередного курса химиотерапии. С весны 2024 года, когда у актера начал прогрессировать рак, он лежал в больнице каждый месяц.

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Семья советского российского актера Романа Мадянова, скончавшегося сегодня от онкологического заболевания, "последние несколько недель готовились к его смерти", пишет SHOT.

По данным канала, артисту было назначено паллиативное лечение - терапия, которая улучшает качество жизни пациента.

Болезнь Роману Сергеевичу диагностировали в 2020 году, но прогрессировать она начала прошлой весной. При этом актер практически до последнего продолжал работать, сниматься.

На текущий момент в стадии производства находится не менее десяти проектов с участием Романа, два из них ожидались к выходу в октябре-ноябре - "Битва пап" и "Любовь Советского Союза".

Тяжелое обострение состояния, по информации ресурса, у артиста началось две недели назад - Мадянов "перестал вставать с кровати, появились трудности с дыханием, он уже почти ничего не ел".

Российский актер театра и кино Роман Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет. Причиной его смерти стало злокачественное новообразование в верхней доле бронха и легкого, которое у него диагностировали ранее. Коллега артиста и юморист Юрий Стоянов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, как Мадянов справлялся с болезнью и через какие трудности проходил.

Как рассказал Стоянов, актер проходил сложные процедуры во время химиотерапии, но никогда не жаловался на свое состояние, несмотря на то, что регулярно ездил на лечение. Он отметил, что на съемочную площадку к Мадянову даже приходили медсестры. Несмотря на невзгоды, он выглядел энергичным и бодрым, избегая разговоров о своих недугах. Стоянов также отметил, что ни разу не слышал от своего коллеги ни одной жалобы.

— Я с Ромой работал дважды или трижды в проектах, и мы оба играли в них большие роли, а в одном, который назывался «Запасный выход», мы провели вместе где-то больше трех месяцев, по-моему, изо дня в день. <...> Дело в том, что нас возил на съемки, как правило, один и тот же водитель, которого заказывает съемочная группа. И мы передавали через него приветы. Я спрашивал у него, как Рома, он отвечал, что выглядит хорошо, слегка переболел простудой или воспалением легких, а ходит хорошо (у Мадянова были проблемы с суставом ноги — прим. «ВМ»), — рассказал актер.

Стоянов добавил, что описанные события произошли совсем недавно, и он был потрясен известием о смерти Мадянова. Когда они работали вместе, актер делился своими переживаниями, но никогда не проявлял пессимизма.

Актриса Мария Аронова в беседе с RT заявила, что актёр Роман Мадянов был великим актёром и абсолютным самородком.

«Ромочка был другом моим, мы очень нежно дружили… Ушла планета от нас. Нельзя рассказывать про Рому: «хороший артист, хороший партнёр», он не вписывался в эти рамки, он был явлением, с моей точки зрения. Он был абсолютным самородком», — сказала собеседница RT.

Она отметила, что не знает лучше человека, который бы так придумывал образы.

«Сложно говорить вообще про профессиональные дела Ромины. Ушёл нежно очень нами всеми любимый человек. Великий актёр и великий человек», — подчеркнула она.

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Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе со «Звездой» рассказала, что заслуженный артист России Роман Мадянов остался в ее памяти хорошим товарищем, коллегой и артистом.

«Он был очень хороший артист. Он был довольно долго в нашем театре. Его любил Гончаров (главный режиссер театра имени Маяковского 1967- 2001 гг. - Прим. ред). Он был чудесный партнер и талантливый актер и человек. Потом он из нашего театра ушел. Видимо, его больше прельщало кино и такая большая свобода, потому что в театре был всегда очень жесткий режим», - поделилась Немоляева.

Артистка отметила, что у нее не укладывается в голове, что Роман Мадянов ушел так рано.

«Энергичный такой и моложавый, нрава веселого был всегда. Не занудный человек. А очень привлекательный», - добавила народная артистка РСФСР.

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Актер Роман Мадянов был «мастером из мастеров», очень помогающим и чутким партнером на съемочной площадке. Об этом в беседе с НСН заявил продюсер, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский. Мадянов сыграл в этом фильме царя - отца главной героини.

«Это очень тяжелое известие. Я не знал об этом. Когда мы рассматривали этот кастинг и еще давно начинали готовиться к «По щучьему велению», то мы ожидали, что он откажется. Но он не отказался. Мы это не обсуждали никогда, но я так понял, что для него смысл в том, чтобы работать, это его удерживало и давало какую-то мотивацию. Он великий актер. Ему очень нравился этот фильм и работа над ним, он получал огромное удовольствие. Я впервые с ним работал и близко общался, но он был, конечно, замечательным человеком. Это так всегда горько звучит, когда уже поздно об этом говорить. Он милейший, легкий, очень помогающий всем на площадке. Был самым старшим, опытным, самым мудрым и, наверное, самым мастером из мастеров. Видно было, что он старается быть хорошим партнером, что-то подсказать. Идеальный актер на площадке. Я только вчера выступал, меня спрашивали про актеров, я сказал, что, пожалуй, Роман произвел самое мощное впечатление, которое у меня было от всех актеров. Я ему очень благодарен и очень рад, что у нас получился фильм. Его роль очень удалась, его персонаж - необыкновенный, он обаятельный, смешной, остроумный. Я рад, что хоть так смог поучаствовать в его жизни», - поделился он.

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Актер и шоумен Оскар Кучера в разговоре с NEWS.ru назвал тяжелой новость о смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова, известного по роли майора Колобкова в сериале «Солдаты». Он подчеркнул, что у него просто нет слов.

Я даже не знаю, что сказать. Честно. Я просто не понимаю. Умер Рома. Извините, у меня просто нет слов. Я правда не знаю, что сказать. Это очень тяжело, — высказался Кучера.

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