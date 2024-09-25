В Омске воспроизводят период правления Колчака

В омском историческом парке "Россия – моя история" завтра, 26 сентября, состоится презентация диорамы, посвященной периоду 1918-1919 годов, пишет "РГ". Напомним, что в эти два года Гражданской войны Омск являлся резиденцией Александра Колчака и неофициальной "третьей столицей" России, а также центром Белого движения. Диорама изображает тот страшный период наглядно и с жестокими подробностями: расстрелом "красных" в Старозагородной роще, погребением "белого", погрузкой в вагон Колчака легендарного золота и т.п. Она занимает площадь в два квадратных метра. В этом поле размещены самые яркие объекты топографии Омска: гостиницы, мосты, часовни, центральные улицы с транспортом, включая верблюдов. Проект реализовало творческое объединение "СКАЗ" на грант Фонда президентских грантов. Автором проекта выступил директор организации Юрий Тетерин. Планируется, что после презентации диорама будет экспонироваться в школах и культурных учреждениях региона. Этот проект поддержан областным министерством культуры.