Мадянову попросили дать звание народного артиста России посмертно

Общественники движения «Ветераны России» обратились в Министерство культуры с просьбой посмертно присвоить звание народного артиста России актеру Роману Мадянову. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. Lenta.ru

«Ветераны России» в своем обращении отметили вклад Мадянова в развитие театрального и киноискусства. Общественники указали, что за свою карьеру артист снялся более чем в 200 фильмах и сериалах, а также прослужил в театре Маяковского до 2023 года. Кроме того, отмечается, что Мадянов является четырехкратным лауреатом премии «Ника». News.ru

О том, что Мадянов ушел из жизни в возрасте 62 лет, стало известно ранее в среду, 25 сентября. Артист болел раком легких. Газета.Ru