Врачи хотели изменить тактику лечения Мадянова незадолго до его смерти
Незадолго до смерти актера Романа Мадянова врачи планировали провести онкологический консилиум, чтобы обсудить новую тактику его лечения. Об этом сообщает Mash.
Также, по данным Telegram-канала, врачи планировали госпитализировать Мадянова для очередного курса химиотерапии. С весны 2024 года, когда у актера начал прогрессировать рак, он лежал в больнице каждый месяц.
Напомним, что Мадянов скончался сегодня, 25 сентября, в своем доме в поселке Ромашкино Раменского городского округа в возрасте 62 лет. С 2020 года он страдал от рака легких. Кроме того у него обнаружили кисты в почках, селезенке и печени, а также коксартроз — актеру провели частичное протезирование тазобедренного сустава. Мадянова похоронят на кладбище в Московской области в селе Малахово.