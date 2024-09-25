В России появится новый штраф

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который ужесточает наказание за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным портала, в России уже действует Закон «Об ответственном обращении с животными», согласно которому владельцы должны соблюдать определенные требования к содержанию своих питомцев и могут быть привлечены к ответственности за их нарушение. Однако в действующем КоАП нет наказывающей за это статьи.

Согласно поправкам, за первое нарушение будет вынесено предупреждение, либо штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей, для индивидуальных предпринимателей — 3-5 тысяч. За повторное нарушение физлицам придется заплатить 1,5-3 тысячи, а предпринимателям — 5-10 тысяч рублей.

Назван размер штрафов за пропаганду чайлдфри

Штрафы будут выписывать за выгул питомца в неположенном месте — на детской площадке, территории школы или спортивного комплекса. Кроме того, наказание предусматривается для хозяев животных, выгуливающих потенциально опасных собак без намордника и поводка.

Напомним, что с 1 сентября, согласно постановлению правительства, началась обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов. С 1 октября стартует нанесение маркировки для производителей и импортеров ветпрепаратов, а также на сухие корма и лакомства.

Обязательная маркировка влажных кормов для домашних животных начнется лишь с 1 марта 2025 года.