Сын Романа Мадянова рассказал о последних часах жизни отца

Сегодня стало известно, что в возрасте 62 лет скончался заслуженный артист РФ Роман Мадянов. О смерти актера сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. Мы связались с сыном Романа Мадянова. Роман (тезка отца) рассказал о последних часах жизни актера:

© Super.ru

С утра он жаловался на тяжелое дыхание. Он вместе с мамой [женой] поехал на МРТ. Приехал домой, ему было тяжело дышать, присел на кровать, побледнел — и все. Все на глазах у мамы произошло — Роман Мадянов в беседе с Super.

Сын актера добавил, что отец жаловался на сильную слабость, но до конца оставался оптимистичным.

Прощание с Романом Мадяновым пройдет в эту пятницу в городе Броннице в 12:00.

Причиной смерти Романа Сергеевича Мадянова стало онкологическое заболевание: у актера был рак легких. Весной болезнь начала прогрессировать.

Роман Мадянов — заслуженный артист России, четырежды лауреат премии «Ника», лауреат премии «Золотой орел» за фильмы «12» и «Левиафан». Народную любовь Роману Сергеевичу принесли роли в сериалах «Солдаты», «Охота на изюбря», «Шаляпин». Также Мадянов снялся в фильмах «СуперБобровы», «По щучьему велению» и «Команда мечты».