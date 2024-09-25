Театр Маяковского выразил соболезнования в связи со смертью Мадянова

Театр Маяковского выразил соболезнования родным и близким заслуженного артиста России Романа Мадянова в связи с его смертью, сообщила пресс-служба учреждения. Там напомнили, что актер играл в труппе театра 15 лет — с 1987 по 2002 год.

За 15 лет службы Роман Сергеевич воплотил на сцене театра Маяковского более 20 ролей. <...> Мадянов был одним из самых интересных характерных актеров труппы. Этому помогало удачное сочетание внешних данных и жанровой восприимчивости. Несколько травестийная, немного «детская» внешность — в его образе сохранялись мальчишество и чисто актерский представленческий азарт, — сказано в сообщении.

Отмечается, что Мадянов покинул «Маяковку» после ухода из жизни Андрея Гончарова в 2001 году. Этот человек, как вспоминал сам актер, взял его в театр и «сделал театральным артистом».

Ранее кинокритик Александр Шпагин назвал Романа Мадянова, о смерти которого стало известно 25 сентября, нераскрывшимся великим актером. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что самому Мадянову было все равно, получит ли он звание народного артиста России. По его словам, даже режиссер Никита Михалков, снявший фильм «12», называл игравшего там Мадянова великим артистом.

До этого коллега Мадянова по сериалу «Солдаты» Александр Лымарев назвал артиста замечательным человеком. Он отметил, что актер был чудесным, веселым и открытым, «всегда с шуткой в кармане». По его словам, Мадянов очень убедительно исполнял свои роли, но не был похож на отрицательных персонажей, которых ему доводилось играть.