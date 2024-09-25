Родные Мадянова заявили, что час не могли дозвониться до скорой

Родные заслуженного артиста России Романа Мадянова в день трагедии не могли дозвониться до скорой. Об этом сообщил со ссылкой на собственный источник Telegram-канал 112. Газета.Ru

Отмечается, что родственники приехали к Мадянову и обнаружили его тело на диване. Они два часа пытались вызвать скорую помощь, но не могли дозвониться. Позже врачи констатировали смерть актера в 11:51. Вечерняя Москва

Известно, что состояние страдавшего от рака легких Мадянова ухудшилось за последнюю неделю — он терял сознание и отказывался от пищи. News.ru